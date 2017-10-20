Правительство предложило увеличить размер штрафов в системе «Платон»‍

В Госдуму РФ внесен законопроект, который предусматривает увеличение штрафа за неуплату в системе «Платон» до 20 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу сказано, что увеличение штрафа предлагается не в качестве фискальной функции, а послужит дополнительным стимулом для соблюдения законодательства владельцами транспортных средств. Сейчас размер штрафа составляет 5 тысяч рублей.

В мае СМИ подсчитали, что сбор в Дорожный фонд от системы «Платон» за последний месяц вырос пропорционально увеличению тарифа до 16%, и это несмотря на увеличение числа перевозчиков до 833.

В сентябре Минтранс сообщил о разработке проекта по скидками для большегрузов пропорционально пробегу. Они будут готовы в 2018 году, к началу формирования тарифов по системе «Платон» с учетом индексации.