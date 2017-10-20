Брызнувший в росгвардейца газом школьник оправдался рефлексом

Несовершеннолетний Михаил Галяшкин, обвиняемый в распылении содержимого перцового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии на акции протеста 12 июня нынешнего года, признал свою вину, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката подростка Сергея Бадамшина.

«Однако его действия носили рефлекторный характер: он распылил перцовый баллончик в целях защиты себя и граждан», – пояснил юрист.

Напомним, 17-летнему школьнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ — о применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Следователи настаивают на том, что подросток целенаправленно распылил перцовый газ в лицо сотруднику правоохранительных органов, который в итоге получил ожог роговицы глаза.

В настоящее время Галяшкин находится под домашним арестом. Ранее другой его адвокат Саламан Джафаров заявил, что избранная судом мера пресечения является слишком жесткой, так как в данной ситуации было бы вполне достаточно взять с подростка подписку о невыезде.

Бадамшин тоже подчеркивал, что решение суда отрицательно сказалось на учебе Галяшкина: он пропустил экзамены, и теперь ему надо решать вопрос с их пересдачей. Кроме того, по словам защитника, здоровье подростка страдает от отсутствия прогулок на свежем воздухе и занятий спортом, и вдобавок он якобы лишен возможности посещать врача.

Мать Михаила Ольга Галяшкина рассказывала журналистам, что ее сын придерживается анархистских взглядов, «позиционирует себя как анархист и сторонник Эдуарда Лимонова», но при этом «выступает за правовое государство».

Напомним, акция, организованная оппозиционным политиком Алексеем Навальным в знак протеста против коррупции, проводилась 12 июня на Тверской улице в Москве. Столкновения участников мероприятия с полицией начались из-за того, что мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова, но Навальный призвал своих сторонников собраться на Тверской.