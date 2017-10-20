Поклонская опровергла сообщения о сохранении украинского гражданства

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что вышла из украинского гражданства еще три года назад, сообщает «Дождь».

По ее словам, приказ президента Украины Виктора Януковича о лишении ее и других сотрудников прокуратуры Крыма гражданства датирован 21 марта 2014 года и был подписан в Ростове-на-Дону. В то время, по словам Поклонской, Янукович еще был легитимен как украинский президент.

Поклонская также заявила, что действующие украинские власти сейчас не рассматривают обращения о выходе из украинского гражданства русскоязычных людей: «Потому что украинской власти выгодно удерживать этих людей, так как они используют их как заложников». По ее мнению, в противном случае уже 90% людей вышли бы из украинского гражданства.

Ранее «Украинская правда» писала, что судя по ответу администрации президента на запрос нардепа Сергея Лещенко, Поклонская все еще остается гражданкой Украины.

Ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие учреждения не отсылали президенту Украины представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

В администрации президента изданию сообщили, что прекратить гражданство может только президент.