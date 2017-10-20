ФОМ отметил снижение уровня одобрения работы Путина

Подавляющее большинство опрошенных россиян одобрительно отозвались о деятельности Владимира Путина на президентском посту. Такую оценку дали 81% респондентов в ходе социологического исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Кроме того, 79% участников опроса заявили, что доверяют главе государства, передает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет об итогах исследования.

В Фонде отметили, что в первой половине октября уровень одобрения работы президента достигал 82%, а сейчас опустился до сентябрьского уровня (81%).

Негативную оценку деятельности российского лидера дали 11% респондентов — численность опрошенных, которые так считают, остается неизменной с августа нынешнего года. Затруднились оценить работу Путина 8% участников исследования.

В рядах 79% доверяющих главе государства респондентов 40% ответили, что «скорее доверяют», а 39% «безусловно доверяют». Среди тех 16% опрошенных россиян, которые заявили о недоверии к президенту, 9% «скорее не доверяют» и 7% «безусловно не доверяют».

Несколько иная картина вырисовывается в отношении главы российского правительства Дмитрия Медведева: его работу положительно оценили только 38% респондентов — меньше, чем отрицательно оценивающих деятельность премьер-министра 41% опрошенных.

Доверие Медведеву выразили 39% участников опроса, из которых «скорее доверяют» ему 28%, а безусловно — лишь 11%. Не доверяют председателю кабмина 49% респондентов, в числе которых примерно поровну «скорее не доверяющих» и «безусловно не доверяющих»).