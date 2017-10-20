Большинство инопланетных цивилизаций скрыты подо льдом

Планетолог Алан Стерн (Alan Stern) из Юго-западного исследовательского института (Southwest Research Institute) предложил на традиционной конференции отделения планетологии Американского астрономического общества объяснение парадокса Ферми, заключающегося в том, что мы не наблюдаем сигналов от внеземных цивилизаций, хотя за миллиарды лет существования Вселенной они должны были бы широко распространиться. Алан Стерн считает, что большинство внеземных существ, вероятно, находятся в глубинах своих родных планет, в подповерхностных океанах, покрытых толстым слоем льда.

Мысль о возможность возникновения жизни в подобных океанах в нашей Солнечной системе появилась у ученых сравнительно недавно. Сейчас наиболее перспективными с этой точки зрения выглядят покрытые ледяным слоем спутники планет-гигантов, такие как Европа или Энцелад. Источником энергии в данном случае может служить, например, разогрев недр спутника в ходе приливно-отливных взаимодействий со своей планетой. А ледяной покров послужит защитой от ионизирующего излучения не хуже, чем атмосфера.

Если разумные существа возникнут в таких условиях, они, вероятно, долго не будут догадываться о существовании звездного неба, знакомого жителям Земли с древнейших времен. А их «космическая программа» будет заключаться в проникновении на внешнюю поверхность льда, считает Стерн.

Президент проекта METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence «послания внеземным цивилизациям») Дуглас Вакох (Douglas Vakoch) назвал предположение Стерна интригующим, но все-таки счел, что сам парадокс Ферми кажется надуманным. По его словам, биохимические признаки наличия жизни слишком трудно обнаружить на расстояниях, отделяющих нас от других планетных систем.