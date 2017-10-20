Японцы присмотрели удобное место для лунной базы

Данные полученные японским космическим аппаратом «Кагуя» (SELENE) позволили обнаружить в недрах Луны обширную пещеру, которая, по мнению ряда специалистов, в будущем может послужить для размещения участников лунной экспедиции.

При помощи радиолокационного зондирования лунной поверхности аппарат «Кагуя» в 2009 году обнаружил провал размером около пятидесяти метров, который мог быть входом в пустое подлунное пространство. Теперь же специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что более тщательное исследование при помощи радиоволн подтвердило наличие пещеры и показало, что ее длина не менее 50 километров, а ширина около 100 метров. Пещера находится под холмами Мария – вулканическими возвышенностями возле кратера Мария в океане Бурь, что в западной стороне видимой части Луны. Вероятно, пещера представляет собой лавовую трубку, возникшую при остывании вулканической лавы около 3,5 миллиардов лет назад.

Лавовые трубки, по словам научного сотрудника JAXA Юнити Хируямы (Junichi Haruyama), «могли бы стать лучшими кандидатами для размещения будущих лунных баз благодаря их стабильным температурным условиям и потенциала для защиты людей и приборов от микрометеоритов и космического излучения». Также тщательное исследование подобной пещеры изнутри может дать ценные сведения об истории Луны.