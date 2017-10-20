Грузинские энтомологи назвали жука в честь писателя Нила Геймана

Группа энтомологов из Института экологии Государственного университета Илии в Тбилиси описала новый вид жуков из семейства жужелиц (Carabidae). Вид получил латинское название Pterostichus neilgaimani в честь известного современного писателя Нила Геймана. Об этом сообщает агентство Новости-Грузия.

Энтомологи Георгий Чаладзе, Леван Калатозишвили, Зураб Джаниашвили и Георгий Бакурадзе летом 2017 года года поймали два экземпляра этих жуков в роще примерно в одном километре от деревни Хевша на востоке Грузии. Жуки нового вида имеют длину 1,5 – 1,6 сантиметра, ширину около 0,4 сантиметра. Жук обитает в подстилке буково-кленового леса и, подобно большинству других жужелиц, является активным хищником. Энтомологи работали в данном лесу в течение семи месяцев и расставляли много ловушек, но кроме двух первых экземпляров не сумели поймать других представителей этого вида, из чего можно сделать вывод, что жук Pterostichus neilgaimani весьма редок.

Pterostichus neilgaimani. Фото: Giorgi Chaladze et al.

Нил Гейман, творчество которого отметили энтомологии, англо-американский писатель, лауреат нескольких престижных литературных наград в области фантастики и фэнтези, включая три премии Хьюго. Самые известные произведения Нила Геймана «Звездная пыль», «Американские боги», «Коралина», «Дети Ананси», «История с кладбищем», «Океан в конце дороги», также Гейман написал сценарий комикса «Песочный человек» – единственного произведения этого жанра, получившего Всемирную премию фэнтези, и одного из трех, вошедших в список бестселлеров New York Times. Жуки не занимают особого места в творчестве Геймана, но в романе «Дети Ананси» важную роль играют другие членистоногие – пауки.

Описание жука Pterostichus neilgaimani опубликовано в научном журнале Zootaxa.