Глава ВАК дал доступ к «делу Мединского» только ему самому

Глава ВАК Владимир Филиппов не выдал Сергею Мироненко — члену президиума и научному руководителю Государственного архива — аттестационное дело по истории министра культуры Владимира Мединского. Об этом РБК рассказал сам Мироненко, пояснив, что пытался получить доступ к документам на протяжении нескольких дней.

«Сначала мне не давали внятного ответа, а теперь сообщили, что этого делать нельзя», — заявил ученый, сославшись на личный отказ Филиппова. По его словам, позиция председателя Всероссийской аттестационной комиссии мотивирована требованиями регламента: якобы в процедуре прописана возможность выдачи дела только самому диссертанту для ознакомления, а остальным — запрещена. Соответственно, глава ВАК решил, что не имеет права показывать дело Мединского кому-либо кроме него самого.

«Насколько я знаю, если не прописан запрет, значит, можно. И я привел этот аргумент, но он не сработал», — объяснил Мироненко.

«Когда стало известно, что у Владимира Ростиславовича проблемы с оппонентами, я решил посмотреть, что же сказано в его диссертационном деле. Мне сначала стали говорить, что оно находится в загородном хранилище, а когда я сказал, что работаю в Государственном архиве и знаю, что у министерства образования никакого загородного хранилища нет, заявили, что должны посоветоваться с начальством», — заявил научный руководитель Госархива «Дождю» накануне.

Получить комментарий от Филиппова РБК не удалось, но близкий к ВАК источник агентства утверждает, что местонахождения «дела Мединского» вообще неизвестно: оно должно лежать в архиве за 2011 год, но такового в комиссии нет — как нет и в Рособрнадзоре, и в министерстве образования и науки. В последнем ведомстве на запрос издания не ответили, а в надзорной службе подтвердили, что не располагают архивом за указанный год.

Ранее стало известно, что сегодня в закрытом режиме проходит заседание президиума Высшей аттестационной комиссии по вопросу о лишении Мединского степени доктора исторических наук, и министр прибыл туда лично. Это первый случай, когда глава Минкульта сам является на рассмотрение своей диссертации — до сих пор он ограничивался отправкой своего представителя.

Также стало известно, что упомянутые в автореферате Мединского оппоненты не присутствовали на защите. Представитель министра на это ответил, что в ВАК попросту поступил «неверный автореферат».

Экспертный совет ВАК рассмотрел диссертацию Мединского и счел ее «ненаучной», вынеся рекомендацию лишить министра ученой степени. Тем не менее окончательное решение о судьбе докторской принимает российское министерство образования и науки.