RT не стал регистрироваться в качестве иноагента‍ в США

Российский телеканал RT так и не зарегистрировался в США в качестве иностранного агента, хотя отпущенный на это период истек, сообщает CNN.

Министерство юстиции США предписало компании, которая организует вещание RT в США, пройти регистрацию до 17 октября. Однако из документов ведомства, на которые ссылается CNN, следует, что RT этого так и не сделал.

Как пояснили американские юристы, просрочка грозит RT штрафами в размере до 10 тысяч долларов, а уполномоченным должностным лицам компании – тюремным заключением.

На сайте RT America говорится, что отказ от регистрации может повлечь за собой прекращение трансляции: «Если подрядчик не выполнит требования, он может столкнуться с арестом его активов и даже арестами сотрудников, что нарушит возможность RT America вести трансляцию».

Напомним, российская сторона пообещала симметрично ответить на требование Минюста США к RT зарегистрироваться в качестве иноагента.