Собчак решила идти на выборы без политического веса и программы

Заявившая о своем намерении принять участие в президентской кампании телеведущая Ксения Собчак призналась, что пойдет на выборы без политической программы — хотя ранее называла себя «кандидатом против всех».

Свои шансы на победу она считает небольшими, заявила Собчак в интервью британской газете The Guardian, поэтому собирается «действовать как громоотвод для всех недовольных политическим режимом президента Владимира Путина» (цитата по РБК).

«У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу», — сказала Собчак корреспонденту The Guardian, который в материале назвал это высказывание «самым равнодушным» для человека, начинающего президентскую гонку.

Ранее представитель ЦИК РФ Майя Гришина напомнила, что самовыдвиженцы должны создать инициативную группу из 500 человек, а затем собрать не менее 300 тысяч подписей, причем не более 7,5 тысяч подписей на один субъект федерации.