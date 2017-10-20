Испанские власти назначили досрочные выборы в Каталонии

Испанское правительство и оппозиционная Испанская социалистическая партия договорились, что в январе 2018 года в Каталонии состоятся досрочные региональные выборы — в рамках «временного установления прямого управления регионом», пишет испанская газета El Pais.

Представитель социалистической партии Кармен Кальво напомнил, что завтра, 21 октября, кабинет министров испанского правительства соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить возможность приостановки действия режима автономии для Каталонии — по 155-й статье Конституции страны.

Напомним, жители Каталонии большинством голосов поддержали на референдуме 1 октября решение об объявлении независимости от Испании.

СМИ сообщали, что Москва якобы предлагала выступить в роли посредника между Мадридом и Барселоной, чтобы помочь урегулировать возникшие между ними разногласия, однако постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эту информацию. Испания заявила, что не нуждается в посредниках для решения проблемы с Каталонией, в том числе и в помощи со стороны Евросоюза.

Ранее сегодня стало известно, что ЕС и не собирается вмешиваться в «конфликт» между Мадридом и Барселоной: такое заявление сделал председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, Брюссель встревожен происходящим, но не имеет формального права на вмешательство в ситуацию.

«Позиция институтов ЕС и государств-членов четкая: нет места для посредничества или международных инициатив, либо действий. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации», — пояснил еврочиновник.