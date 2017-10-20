Мужчина устроил резню в польском торговом центре

Один человек погиб, восемь получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с ножом, которое совершил 27-летний житель Польши Конрад К. на посетителей торгового центра VIVO в городе Сталёва-Воля Подкарпатского воеводства, передает 24.pl.

Версия террористического акта не озвучивалась, хотя известно о нескольких случаях нападения боевиков, вооруженных ножами, на прохожих в других странах. В данном случае от причиненных нападавшим ран скончалась 50-летняя женщина, остальные пострадавшие остаются в больницах под наблюдением врачей.

Инцидент произошел около 15:00, когда в здании VIVO (а это крупнейшая торговая галерея города) было особенно многолюдно. Конрад К., как утверждают очевидцы, набрасывался на людей сзади. По словам свидетелей, молодой мужчина вел себя так, словно пребывал в эйфории.

Сотрудники службы безопасности магазина пытались остановить нападавшего, один из них, как передают местные СМИ, сам в результате оказался ранен. Прибывшая на место происшествия полиция задержала Конрада К. и препроводила в отделение, где у него взяли анализы на предмет употребления наркотиков. Экспресс-тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал, что молодой человек на момент совершения преступления был трезв.