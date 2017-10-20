Красноярское заксобрание выбрало нового спикера

Депутаты законодательного собрания Красноярского края выбрали нового председателя – им стал бывший вице-спикер Дмитрий Свиридов, сообщает «Коммерсантъ».

Из 49 присутствовавших на заседании депутатов голоса за Свиридова отдали 38. Восемь голосов получил зампред от ЛДПР Алексей Кулеш, два голоса — глава фракции «Патриотов России» Иван Серебряков.

Напомним, пост спикера красноярского парламента освободился после того, как президент РФ Владимир Путин назначил прежнего председателя Александра Усса временно исполняющим обязанности главы Красноярского края.

Дмитрий Свиридов, комментируя свое избрание, отметил: «Когда состоялось назначение Александра Усса на должность врио губернатора, то, полагаю, мысли о возможности занять пост спикера посетили всех его заместителей в заксобрании <…>, но коллектив решил мне оказать доверие».