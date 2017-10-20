В Думу внесут законопроект об отказе от таксофонов в крупных городах

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил о скором внесении в Госдуму законопроекта об отказе от телефонов-автоматов в городах с населением более 50 тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс».

«Скорее всего, мы внесем поправку по отказу от финансирования таксофонов в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч жителей, потому что там значительное количество других способов связи. И постепенно эту планку будем снижать, решили начать с крупных городов», — сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что в малых населенных пунктах таксофоны сохранятся, так как они важны при чрезвычайных ситуациях.

Поправка будет внесена в пакет законопроектов, предусматривающих также закрытие пунктов общественного доступа к интернету в отделениях «Почты России». Никифоров добавил, что в настоящее время приоритетом является строительство волоконно-оптических связей. Скорее всего, поправки представят на рассмотрение Госдумы уже осенью этого года.