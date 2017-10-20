Турецким гранатам и баклажанам открыли путь в Россию

Россельхознадзор разрешил поставки турецкой сельскохозяйственной продукции — баклажанов и гранатов — на российский рынок, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение главы министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

По его словам, разрешение вступит в силу с 30 октября и коснется продукции, выпускаемой 27 турецкими предприятиями, прошедшими инспекцию российских специалистов. Впрочем, в Минсельхозе полагают, что по возвращении на отечественный рынок турецкие баклажаны и гранаты уже не смогут занять на прилавках столько же места, сколько им отводилось ранее — до введения ограничений.

По оценкам экспертов, речь идет о сокращении «ниши» примерно вдвое: то есть, если в «досанкционные» времена (например, в 2015 году) Россия ежегодно импортировала из Турции около 50 тыс. тонн гранатов и 5 тыс. тонн баклажанов, то теперь объем импорта дотянет разве что до 10-15 тыс. тонн и 2-3 тыс. тонн соответственно.

Главный вопрос, волнующий турецкие власти и сельхозпроизводителей, — это возобновление поставок томатов на российский рынок. По словам Ткачева, оно возможно уже в ноябре-декабре нынешнего года. Министр отметил, что планируется ограничить поставки по годовому объему (50-60 тыс. тонн) и времени (межсезонье, зима и ранняя весна — то есть те периоды, когда на российском рынке ощущается дефицит томатов отечественного производства).

Такую же информацию обнародовал ранее, комментируя возможное возобновление поставок томатов из Турции, вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович. Однако он утверждал, что соответствующее решение будет принято кабмином не раньше начала следующего года.

Напомним, запрет на импорт продуктов питания из Турции в РФ начал действовать с 1 января 2016 года — после того как турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24 в районе сирийской границы. Ограничения были распространены на помидоры, огурцы, абрикосы, виноград, мандарины, а также другие овощи и фрукты.

Впоследствии Россельхознадзор ввел ряд аналогичных ограничений в отношении другой сельскохозяйственной продукции «по фитосанитарным соображениям», выявив факты заражения «карантинными для России объектами». В эту категорию, в частности, попали баклажаны.