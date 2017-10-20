Евросоюз отказался вмешиваться в конфликт Мадрида и Каталонии

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что оснований вмешиваться в конфликт Испании и Каталонии у ЕС нет. Об этом пишет Deutsche Welle.

Глава Евросовета сообщил, что ситуация в Испании его тревожит, но у Брюсселя нет формального повода вмешаться в ситуацию: «Позиция институтов ЕС и государств-членов четкая: нет места для посредничества или международных инициатив, либо действий. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации».

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум по вопросу объявления независимости от Испании. Большинство участников плебисцита проголосовали за суверенитет.

21 октября испанское правительство соберется на внеочередное заседание, в ходе которого будет решен вопрос применения 155 статьи Конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг информацию о том, что Москва предлагала свое посредничество в урегулировании разногласий правительств Испании и Каталонии. Она напомнил, что Мадрид ранее заявлял, что не нуждается в посредниках, в том числе в Евросоюзе.