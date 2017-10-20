Появилось новое аналитическое издание об Украине

Известными украинскими экспертами начат выпуск нового аналитического издания об Украине «Украина сегодня: основные тенденции». Подготовка издания осуществляется при поддержке при поддержке Экспертной группы "Европейский диалог", Института современного развития и киевского Центра содействия реформам.

Издание выходит под общей редакцией известного политического аналитика, руководителя исследовательских программ Центра содействия реформам, члена группы «Европейский диалог», эксперта «Полит.ру» Георгия Чижова.

Редактор указывает, что острое политическое противостояние между Россией и Украиной «привело, помимо прочего, к дефициту или даже полному исчезновению в России объективных источников информации об Украине. Несмотря на обилие новостных и даже аналитических материалов о ситуации в соседней стране, практически все они идеологически окрашены, предвзяты и отражают реальность лишь под определённым углом (или же и вовсе создают намеренно искажённую картину). Если с новостями ещё можно знакомиться, сопоставляя сообщения российских, украинских и зарубежных Интернет-ресурсов, то получить качественные аналитические материалы о развитии общественно-политических и социально-экономических процессов в Украине российскому читателю чрезвычайно сложно».

«Украина сегодня» «призвана отчасти закрыть образовавшийся пробел и дать возможность получать информацию, максимально освобождённую от идеологических фильтров. Авторы сборника – ведущие украинские аналитики, безусловные специалисты в своих профессиональных направлениях, которые сохраняют умеренную позицию и компетентный взгляд на происходящее. Разумеется, никто из них не может быть полностью объективен, и статьи не являются истиной в последней инстанции. Однако они позволяют познакомиться с положением дел в основных общественно-значимых сферах жизни и развития страны, оценить ход и успехи украинских реформ, вникнуть в проблемы».

Среди тем первого выпуска — повестка органов власти Украины, ситуация с политическими партиями, устройство элит и взаимодействие между ними, ситуация в экономике, реформы в социальной сфере, региональное измерение ситуации в стране.

Редактор анонсирует, что сборник будет выходить каждые три месяца. Тематика может расширяться в зависимости от происходящих процессов и интереса читателей. «Авторы будут рады, если их статьи не только принесут новую информацию, но и оставят пищу для размышлений, вызовут корректную и компетентную дискуссию, — пишет Чижов. — Мы уверены, что опыт Украины рано или поздно окажется востребованным российским экспертным сообществом. А диалог между специалистами двух стран станет постоянным и взаимно полезным».