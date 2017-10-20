Венгрия добилась от Украины уступок по закону об образовании

Министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила, что Киев не будет украинизировать венгерские школы. Об этом сообщают «Украинские новости».

Соглашение было достигнуто на встрече главы МИД Украины Павла Климкина и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога.

«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», — процитировала совместное заявление двух сторон Лилия Гриневич.

Речь идет о принятом Верховной Радой в октябре законе об образовании, в котором фактически запрещается преподавание на любом языке, кроме украинского. Документом предусматривается отмена преподавания на языках национальных меньшинств с пятого класса школы с 2018 года. В 2020 году планировалось исключить образование на неукраинских языках из учебного плана младших классов.