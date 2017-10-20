Васильеву осчастливило решение президиума ВАК по диссертации Мединского

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева прокомментировала решение президиума ВАК, рекомендовавшего оставить главе Минкульта Владимиру Мединскому степень доктора исторических наук, сообщает «Интерфакс».

Васильева заявила: «Я очень счастлива, что закончилась процедура». Глава Минобрнауки также отметила: «Правильные, четкие ответы подтверждают не просто авторство этого человека, а глубокие знания».

Ольга Васильева сообщила, что официальный приказ Минобрнауки по степени Мединского будет готов через две недели.

Напомним, президиум ВАК счел претензии к диссертации Мединского несостоятельными и на этом основании рекомендовал сохранить его докторскую степень. При этом ранее экспертный совет ВАК выступил с противоположной рекомендацией.