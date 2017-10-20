В СК рассказали о двух версиях гибели Дмитрия Марьянова

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Евгения Кирюшина заявила, что следствие рассматривает две версии смерти актера Дмитрия Марьянова, сообщает ТАСС.

Напомним, 47-летний Марьянов скончался 15 октября. Журналисты со ссылкой на друзей Марьянова утверждали, что в больницу его доставили друзья, поскольку в службе скорой помощи был «перегруз» вызовами. Впоследствии выяснилось, что на самом деле проблема была в дорожной ситуации, а Минздрав Московской области по итогам проверки объявил, что в действиях сотрудников скорой не было нарушений.

Кирюшина сообщила: «Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Между тем, в СМИ появились сообщения, что в крови Марьянова обнаружен алкоголь.