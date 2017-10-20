Обвиняемая по делу «Седьмой студии» выехала в Латвию как туристка

Продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которую следствие по делу о хищении денежных средств на театральный проект «Платформа» считает доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова, покинула Россию на туристическом автобусе и выехала в Латвию, передает ТАСС.

Информация об этом была оглашена сегодня на заседании Мосгорсуда, который рассматривал законность избрания заочного ареста в качестве меры пресечения для обвиняемой. «В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию РФ, выехав в Латвийскую Республику», — сказала судья, цитируя материалы дела.

Следствие полагает, что перед отъездом продюсер «Седьмой студии» уничтожила некоторые финансовые документы, имевшие отношение к делу, и целенаправленно отправилась в Латвию с намерением избежать уголовного преследования.

Мосгорсуд признал решение о заочном аресте Вороновой законным. «Решение Басманного суда Москвы о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения», — говорится в решении, зачитанном судьей. Она подчеркнула, что таким образом апелляционная жалоба адвоката обвиняемой, который настаивал на отмене решения об аресте, отклоняется.

18 октября в суде рассматривалось решение о продлении домашнего ареста режиссеру Серебренникову, который также обвиняется в хищении госсредств, выделенных по линии министерства культуры РФ на осуществление театральных постановок.

Было решено, что обвиняемый останется под домашним арестом до 19 января, то есть в течение еще двух месяцев с момента рассмотрения этого вопроса. Серебренникову также запретили принимать участие в съемках фильма «Лето» о лидере рок-группы «Кино» Викторе Цое, которые проводятся в Санкт-Петербурге, и приходить в Большой театр на репетиции поставленного им балета «Нуреев».