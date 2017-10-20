Зампред ЦБ рассказала о пользе низкой инфляции

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в кулуарах круглого стола «Глобальная стратегия для развития российской экономики» заявила, что инфляция находится под контролем ЦБ и достигнет цели вблизи 4%. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнула, что инфляция разгоняться не будет, но определенные колебания будут происходить.

Ксения Юдаева также заметила, что положительный эффект низкой инфляции недооценен. По ее словам, она позитивно сказывается на потребительском спросе и высвобождает дополнительные доходы населения. Негативное же влияние на издержки компаний она назвала «спорной оценкой». Первый зампред ЦБ сообщила, что издержки компаний растут меньше, чем при более высокой инфляции.

«Смотрите, что происходит: быстрое снижение инфляции как раз и позволило, в общем-то, и высвободить людям дополнительные доходы в реальном выражении в виде покупательской способности, увеличило покупательную способность доходов людей», — пояснила Юдаева.