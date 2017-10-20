Экс-главе Новосибирской области дали условный срок за превышение полномочий

Экс-главу Новосибирской области Василия Юрченко, признанного виновным в превышении полномочий, приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщает Следственный комитет РФ со ссылкой на решение Центрального районного суда Новосибирска.

В приговоре указано, что бывший чиновник лишается права занимать руководящие должности.

Бывшего губернатора признали виновным по ч.2 ст.2 286 УК РФ — о превышении должностных полномочий: следователи пришли к выводу, что Юрченко, используя «авторитет занимаемой должности», причинил вред компании «ГазТрансКом», полностью принадлежащей Новосибирской области.

«В результате действий Юрченко, явно выходящих за пределы предоставленных ему должностных полномочий, были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц ввиду ограничения их права на участие в аукционе и приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного в городе Новосибирске», — уточняется в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве напомнили, что в ходе расследования дела было арестовано имущество экс-губернатора — загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью свыше 12,6 млн рублей, земельный участок, баня и помещение в Новосибирске.