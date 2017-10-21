21 октября 2017, 13:11
В Польше начал действовать закон о сносе коммунистических памятников
В Польше вступил в действие обновленный закон о декоммунизации. Поправки, принятые в июле 2017 года, предусматривают снос сотен памятников, мемориальных досок и других сооружений советского периода, сообщает Gazeta Pravna.
Решать, какие памятники в стране следует сносить, примет Институт национальной памяти Польши. Его эксперты относят к пропагандирующим коммунизм около 230 сооружений.
Исключение сделано для мемориалов на кладбищах, а также для произведений искусства и научных объектов.
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