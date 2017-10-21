В Красноярском крае при аварии опрокинулся рейсовый автобус

В Красноярском крае в результате ДТП опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщает местное издание TVK6.ru со ссылкой на МЧС.

В пресс-службе краевого главка МВД изданию заявили, что автобус перевозил 18 человек.

«По предварительным данным, никто не пострадал. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия направлены экипаж дорожно-постовой службы и автомобиль скорой помощи», — отметили там.

Авария произошла в 23:05 (19:05 мск) в 30 км от поселка Балахта, на 146-м километре трассы Р-257.

Автобус следовал из Красноярска в село Каратузское.