Дефицит бюджета США достиг 666 млрд долларов

Дефицит американского бюджета достиг 665,7 млрд долларов, это самый высокий показатель с 2013 года, сообщает Bloomberg.

Речь идет о финансовом годе в США — с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017-го.

По сравнению с предыдущим финансовым годом дефицит вырос на 80 млрд долларов или 13,5.

При этом на следующий период дефицит, по прогнозам, будет еще на 36 млрд долларов выше, чем сейчас.

На этой неделе Сенат США утвердил проект бюджета страны на 2018 финансовый год.