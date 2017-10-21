При столкновении с террористами в Египте погибли десятки полицейских

В результате рейда египетской полиции в район оазиса Бахария в 370 километрах от Каира произошла перестрелка полицейских с предполагаемыми террористами. В результате, по разным данным, погибли от более 30 до 58 полицейских.

О гибели свыше 30 стражей порядка сообщали источники Reuters.

Собеседники новостного портала Masrawy, в свою очередь, заявляют, что жертвами вооруженных столкновений с террористами стали «23 офицера (семь сотрудников нацбезопасности и 16 спецназовцев) и 35 солдат-срочников».

Источники РИА Новости говорят о гибели 54 сотрудников структур МВД Египта.

Операция по обезвреживанию террористической ячейки, которая скрывалась в пустынном районе на северо-западе страны, прошла 20 октября.

Когда полицейские прибыли на место, то были обстреляны, в том числе из тяжелого оружия.

Сейчас, по данным РИА Новости, полиция и военные зачищают район боестолкновения в радиусе 40 километров.