Украинский депутат сообщил о причастности к ДТП в Харькове сотрудника СБУ

К крупной автоаварии в Харькове, унесшей жизни пяти человек, мог быть причастен сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сообщил в твиттере депутат Верховной Рады, бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин.

18 октября 20-летняя жительница Харькова Аленя Зайцева на автомобиле Lexus врезалась в толпу прохожих. В результате пять человек погибли, шесть попали в больницу.

Виновница ДТП находится под стражей.

По словам ее адвоката, в аварии виновен водитель Volkswagen Touareg, с которым Lexus столкнулся до того как врезаться в пешеходов. По данным защиты, видео с камер наблюдения свидетельствует, что именно Volkswagen Touareg врезался в Lexus, а не наоборот.

По словам депутата Добкина, «есть информация, что за рулем Volkswagen Touareg сидел действующий сотрудник СБУ».

По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ. — Добкин Михаил (@mdobkin) 20 октября 2017 г.

Однако, по данным NewsRoom, за рулем Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов, который сдает в аренду недвижимость и занимается розничной торговлей.