Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападении на прохожих

В немецком Мюнхене задержан подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в центре города. Об этом сообщает местная полиция.

«Мы смогли задержать подозреваемого. Пока неясно, действительно ли он совершил преступление», — говорится в твиттере полиции.

Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 октября 2017 г.

Как сообщил представитель мюнхенской полиции, подозреваемый был задержан около 11:30 (12:30 мск). Когда его заметили стражи порядка, мужчина попытался убежать, но был схвачен.

Сегодня около 8:15 (9:15 мск) неизвестный мужчина набросился с ножом на шестерых прохожих в центре Мюнхена — четырех мужчин и женщину. В результате четыре человека получили легкие ранения.

На вид нападавшему было примерно 40 лет. Полиция отмечала, что у него русые волосы и что он небрит.