21 октября 2017, 19:39
Путин попрощался с участниками фестиваля молодежи на английском
Президент России Владимир Путин принял участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
В заключительный день фестиваля состоялось шоу «Россия», перед началом которого президент обратился к гостям, сообщает пресс-служба Кремля.
В конце Путин сказал пару фраз на английском: «Мы верим в вас, future starts here and now! Future is you! All the best dear friends, all the best!» («Будущее начинается здесь и сейчас! Будущее — это вы! Всего хорошего, дорогие друзья!»).
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