Путин попрощался с участниками фестиваля молодежи на английском

Президент России Владимир Путин принял участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

В заключительный день фестиваля состоялось шоу «Россия», перед началом которого президент обратился к гостям, сообщает пресс-служба Кремля.

В конце Путин сказал пару фраз на английском: «Мы верим в вас, future starts here and now! Future is you! All the best dear friends, all the best!» («Будущее начинается здесь и сейчас! Будущее — это вы! Всего хорошего, дорогие друзья!»).