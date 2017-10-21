В Москве задержан сообщивший о минировании больницы телефонный хулиган

В Москве задержали телефонного хулигана, который этим утром сообщил о минировании городской клинической больницы №12. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В настоящее время мужчина задержан, предположительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали там.

В больницу выезжали сотрудники полиции и кинологи, которые искали взрывные устройства.