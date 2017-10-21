Генпрокурор ЛНР ушел в отставку ради научной работы

Генеральный прокурор самопровозглашенной ЛНР Заур Исмаилов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает «Луганский информационный центр».

Обязанности генпрокурора будет исполнять Виталий Подобрый, до этого занимавший должность первого замглавы МВД ЛНР.

Об отставке Исмаилов заявил на заседании парламента республики.

«Поступило мое заявление с прошением по собственному желанию в отставку. Вижу себя, честно говоря, в научной деятельности», — сообщил он.

Участвовавший в заседании глава ЛНР Игорь Плотницкий, в свою очередь, поблагодарил бывшего генпрокурора.

«То, что вы остаетесь на научной должности и будете помогать республике своими трудами, это очень хорошо», — сказал он.