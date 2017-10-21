СМИ узнали о планах Трампа не дать рассекретить документы о смерти Кеннеди

Президент США Дональд Трамп, вероятно, заблокирует рассекречивание документов, касающихся убийства главы государства в 1961-1963 годах Джона Кеннеди, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации.

26 октября Национальный архив США должен рассекретить 3,1 тысячи материалов ЦРУ и ФБР о покушении на Кеннеди в 1963 году. Такой срок установил президент Джордж Буш-старший в 1992 году.

В администрации Трампа, как сообщили собеседники издания, считают, что рассекречивание архива может нанести удар по национальной безопасности, поскольку содержит данные об американских разведывательных операциях.

Тем не менее, представитель Белого дома Линдси Уолтерс отметила, что администрация пытается «обеспечить публикацию максимально возможного объема данных».