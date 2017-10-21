21 октября 2017, 20:42
В Киеве за стрельбу задержан глава Организации украинских националистов
Полиция Киева задержала командира добровольческого батальона ОУН (Организации украинских националистов, запрещенной в России) Николая Коханивского, сообщается на сайте Нацполиции.
Коханивского задержали, из-за того что он устроил стрельбу из травматического пистолета ПМР.
В результате один человек пострадал, получив травму спины и ноги. Помощь ему была оказана на месте.
Как сообщила «Громадське ТВ» жена задержанного Екатерина, стрельба произошла после драки Коханивского с активистом Русланом Качмалой (позывной Рем).
«Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего товарища. Нас догнал Руслан Рем, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться», — рассказала Екатерина Коханивская.
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