В Киеве за стрельбу задержан глава Организации украинских националистов

Полиция Киева задержала командира добровольческого батальона ОУН (Организации украинских националистов, запрещенной в России) Николая Коханивского, сообщается на сайте Нацполиции.

Коханивского задержали, из-за того что он устроил стрельбу из травматического пистолета ПМР.

В результате один человек пострадал, получив травму спины и ноги. Помощь ему была оказана на месте.

Как сообщила «Громадське ТВ» жена задержанного Екатерина, стрельба произошла после драки Коханивского с активистом Русланом Качмалой (позывной Рем).

«Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего товарища. Нас догнал Руслан Рем, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться», — рассказала Екатерина Коханивская.