Одного из тыловиков МВД отправили под домашний арест

Руководитель одного из подразделений тылового обеспечения столичного главка МВД Дмитрий Кошелев отправлен под домашний арест до 18 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

В пресс-службе столичной полиции пояснили, что Кошелев был задержан за то, что принял работы у подрядчика, которые не были выполнены.

Против него возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В полиции отметили, что тыловик будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.