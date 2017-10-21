21 октября 2017, 18:45
Одного из тыловиков МВД отправили под домашний арест
Руководитель одного из подразделений тылового обеспечения столичного главка МВД Дмитрий Кошелев отправлен под домашний арест до 18 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
В пресс-службе столичной полиции пояснили, что Кошелев был задержан за то, что принял работы у подрядчика, которые не были выполнены.
Против него возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
В полиции отметили, что тыловик будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
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