Бывший глава МИД России ответил Путину на обвинения в безголовости

Президент Владимир Путин, выступая на днях на Валдайском форуме, заявил, что у бывшего главы МИД России Андрея Козырева нет головы.

«Я не могу не упомянуть, вы говорили о "лихих" 90‑х годах, я вспомнил при этом разговор Андрея Козырева с президентом [США в 1969-1974 годах Ричардом] Никсоном о том, что у России нет национальных интересов, есть только общечеловеческие интересы», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Это говорит о том, — продолжил глава государства, — что у Никсона есть голова, а у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только, но головы как таковой нет».

Козырев прокомментировал эти слова изданию The Insider.

«Никсону я говорил то же, что и другим. Национальные интересы России, как и других демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ, не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне диктатора в Сирии», — сообщил экс-глава МИДа.

Он также напомнил, что Путин — выходец из КГБ.

«"Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты". И есть ли у тебя голова. Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров которого черепная коробка повернута назад, в КГБ», — отметил Козырев.

Андрей Козырев возглавлял МИД с октября 1990 года по январь 1996 года.