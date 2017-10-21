В Петербурге задержан глава местного отделения Российского союза молодежи

В Петербурге по подозрению в крупном мошенничестве задержан глава регионального отделения Российского союза молодежи (РСМ) Дмитрий Лядов, пишет «Фонтанка».

По данным издания, 20 октября управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провело серию обысков, в том числе в квартире Лядова.

Как пишет 78.ru, Лядов подозревается в попытке присвоить 545 тысяч рублей за проект РСМ 2016 года, который якобы не был выполнен.

По словам адвоката Лядова, мероприятия в рамках проекта «были выполнены, просто в иные сроки — с согласованием с заказчиком».