21 октября 2017, 11:55
В Петербурге задержан глава местного отделения Российского союза молодежи
В Петербурге по подозрению в крупном мошенничестве задержан глава регионального отделения Российского союза молодежи (РСМ) Дмитрий Лядов, пишет «Фонтанка».
По данным издания, 20 октября управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провело серию обысков, в том числе в квартире Лядова.
Как пишет 78.ru, Лядов подозревается в попытке присвоить 545 тысяч рублей за проект РСМ 2016 года, который якобы не был выполнен.
По словам адвоката Лядова, мероприятия в рамках проекта «были выполнены, просто в иные сроки — с согласованием с заказчиком».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое