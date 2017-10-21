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21 октября 2017, 10:03
ритейл

Собственник «Магнита» потерял 600 млн долларов за день из-за обвала акций

Сергей Галицкий
Сергей Галицкий
фото: Википедия

Собственник продовольственной сети «Магнит» Сергей Галицкий за день потерял 606 млн долларов из-за обвала котировок ритейлера, подсчитал российский Forbes.

По данным издания, 20 октября состояние Галицкого уменьшилось до 6,121 млрд долларов.

Виной тому стал обвал акций «Магнита», последовавший за публикацией квартальной отчетности.

Как сообщает «Интерфакс», на Московской бирже по итогам дня котировки упали на 9,5%, — до 8,55 тысяч рублей за бумагу. Депозитарные расписки «Магнита» на Лондонской фондовой бирже обвалились на 14,4% — до 32,5 долларов за GDR.

Днем 20 октября ритейлер опубликовал отчетность за третий квартал.

Согласно этим данным, чистая прибыль компании за июль-сентябрь 2017 года снизилась на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, составив 6,9 млрд рублей.

При этом выручка компании за третий квартал выросла на 6,5% — до 286 млрд рублей.

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