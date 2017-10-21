Полиция Мюнхена не нашла религиозных мотивов в нападении на прохожих с ножом

Полиция Мюнхена считает, что на прохожих в центре города напал психически больной человек, заявил представитель МВД Баварии, пишет Süddeutsche Zeitung.

Полиция не нашла указаний на террористический, политический или религиозный мотив преступления.

Сегодня утром мужчина с ножом напал на шестерых прохожих в центре баварской столицы. В результате четыре человека получили травмы, не угрожающие их жизни.

Нападавший был задержан. Им оказался 33-летний местный житель. Ранее он был известен полиции — обвинялся в краже и в нанесении тяжких телесных повреждений.