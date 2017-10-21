Spiegel узнал о слабой защищенности Прибалтики от нападения России

В случае нападения России на страны Прибалтики и Скандинавии «нет уверенности, что оперативные силы НАТО смогут быстро реагировать в случае необходимости», говорится в секретном докладе альянса, с которым ознакомился немецкий журнал Spiegel.

Доклад экспертов НАТО «Текущий отчет об усилении обороны и превентивных мерах защиты» отмечает, что альянс неспособен отразить возможное нападение России из-за устаревшей командной структуры. Документ призывает как можно скорее исправить недочеты.

Ранее в этом месяце Минобороны России сообщило о переброске в Польшу бронетанковой бригады США, что увеличило численность американских войск в стране до дивизии. В США эти утверждения опровергли.