21 октября 2017, 10:52
Spiegel узнал о слабой защищенности Прибалтики от нападения России
В случае нападения России на страны Прибалтики и Скандинавии «нет уверенности, что оперативные силы НАТО смогут быстро реагировать в случае необходимости», говорится в секретном докладе альянса, с которым ознакомился немецкий журнал Spiegel.
Доклад экспертов НАТО «Текущий отчет об усилении обороны и превентивных мерах защиты» отмечает, что альянс неспособен отразить возможное нападение России из-за устаревшей командной структуры. Документ призывает как можно скорее исправить недочеты.
Ранее в этом месяце Минобороны России сообщило о переброске в Польшу бронетанковой бригады США, что увеличило численность американских войск в стране до дивизии. В США эти утверждения опровергли.
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