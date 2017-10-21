В НАТО опровергли уязвимость перед Россией на Балтике

НАТО является самым сильным военным альянсом в мировой истории, заявила ТАСС официальный представитель объединения Оана Лунгеску.

Так она прокомментировала статью в Spiegel, в которой приводятся выдержки из секретного доклада об обороноспособности альянса. Согласно документу, НАТО неспособно отразить возможное нападение России в Прибалтике или странах Скандинавии из-за устаревшей командной структуры.

«Мы никогда не комментируем то, что преподносится как утечки. НАТО является самым сильным военным альянсом в мировой истории благодаря своей способности адаптироваться на протяжении 70 лет», — заявила на это Лунгеску.

Она добавила, что «НАТО осуществляет сейчас самое значительное усиление своей коллективной обороны с момента завершения холодной войны, включая размещение четырех многонациональных боевых групп на востоке альянса, в том числе в Литве, под командованием Германии».

Помимо этого, по словам представителя пресс-службы альянса, численность сил реагирования НАТО за последнее время утроилась и составляет примерно 25 тысяч человек.