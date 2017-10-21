Израиль выдал США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Израиль выдал США подозреваемого в кибермошенничестве Станислава Назарова, имеющего российское и израильское гражданство, сообщает издание Law360.

Назарова обвиняют в хищении 1,4 млн долларов у индийской страховой компании путем фишинга.

По данным издания, решение экстрадировать Назарова было принято 19 октября, а на следующий день было назначено первое судебное слушание по его делу в США.

Назаров был задержан в Израиле в марте 2017 года вместе с еще 19 фигурантами, которых ФБР обвинило в преступном сговоре с целью хищения десятков миллионов долларов, принадлежащих частным лицам и компаниям.