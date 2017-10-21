21 октября 2017, 12:20
Израиль выдал США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
Израиль выдал США подозреваемого в кибермошенничестве Станислава Назарова, имеющего российское и израильское гражданство, сообщает издание Law360.
Назарова обвиняют в хищении 1,4 млн долларов у индийской страховой компании путем фишинга.
По данным издания, решение экстрадировать Назарова было принято 19 октября, а на следующий день было назначено первое судебное слушание по его делу в США.
Назаров был задержан в Израиле в марте 2017 года вместе с еще 19 фигурантами, которых ФБР обвинило в преступном сговоре с целью хищения десятков миллионов долларов, принадлежащих частным лицам и компаниям.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое