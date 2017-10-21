Журналистку «Москвы 24» уволили после статьи о духоте в метро

Журналистку издания «Москва 24» Кристину Оленёву уволили после того как она опубликовала свою статью «Пыль и углекислый газ в общественном транспорте Москвы». Об этом Оленева рассказала The Village.

Статья была написана на основе данных, которые фотожурналист и инженер Виктор Борисов ранее опубликовал в своем блоге. Он сделал замеры концентрации пыли и углекислого газа в метро и на Московском центральном кольце. Автор пришел к выводу, что вентиляция в московском метро слабая, а количество углекислого газа и пыли значительно превышает норму.

По словам Оленевой, ее статья вышла в ночь на 13 октября с разрешения главного редактора «Москвы 24» Василия Гулина.

Однако уже в 10 часов утра статью удалили — журналистка утверждает, что после звонка главы департамента столичного транспорта Максима Ликсутова.

«Потом, в 16 часов примерно, ко мне подходит Василий Гулин и просит пройти с ним в кабинет поговорить. Начинает разговор с того, что я не умею писать (притом что я на "Москве 24" уже к тому моменту полгода отработала… до этого год на RT работала). И попросил меня написать заявление по собственному желанию. Я спросила, связана ли его просьба со статьей, на что мне ответили: "Чтобы в среду вас здесь не было"», — сообщила автор материала.

Сам Гулин в интервью «Эхо Москвы» заявил, что увольнение было связано с непрофессиональностью журналистки.

«Человек просто путал консистенцию с концентрацией, и это уже не первый раз, давно уже были вопросы по качеству работы. Я не видел статью в готовом виде, и она не была готова к публикации, как мы потом разобрались. Она по ошибке вылетела, потому что фактура там была дырявая, там ни комментариев не было, ничего. Тут и говорить не о чем», — сказал главред.