Познер призвал голосовать за Собчак

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте заявил о поддержке Ксении Собчак на президентских выборах.

На этой неделе Собчак сообщила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она назвала себя кандидатом «против всех», призвав голосовать за себя тех, кто выступает против остальных кандидатов.

«Допустим, что за эту кандидатуру — Собчак/Против всех — проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме [президента РФ Владимира] Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел», — пишет Познер.

«Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата "против всех". Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей», — отмечает ведущий.

Выборы должны состояться в марте 2018 года.