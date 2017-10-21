Мужчина набросился с ножом на прохожих в центре Мюнхена

Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в центре немецкого Мюнхена, сообщает в твиттере местная полиция.

Нападение произошло на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц, а также на улице Штендлерштрассе, пишет Sueddeutsche Zeitung.

По предварительным данным, ранения получили минимум четыре человека. Полиция отмечает, что их жизни находятся вне опасности.

Пожарные сообщают о пяти пострадавших.

Нападавший скрылся.

На вид это мужчина примерно 40 лет. Он передвигался на велосипеде, говорится в твиттере полиции.

По свидетельствам очевидцев, нападавший плотного телосложения, не брит, у него короткие русые волосы.