21 октября 2017, 12:39
Мужчина набросился с ножом на прохожих в центре Мюнхена
Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в центре немецкого Мюнхена, сообщает в твиттере местная полиция.
Нападение произошло на площадях Розенхаймерплатц и Пауланерплатц, а также на улице Штендлерштрассе, пишет Sueddeutsche Zeitung.
По предварительным данным, ранения получили минимум четыре человека. Полиция отмечает, что их жизни находятся вне опасности.
Пожарные сообщают о пяти пострадавших.
Update #Rosenheimerplatz: derzeit 5 leicht verletzte Personen. pic.twitter.com/eNwFPUUt8q— Feuerwehr München (@BFMuenchen) 21 октября 2017 г.
Нападавший скрылся.
На вид это мужчина примерно 40 лет. Он передвигался на велосипеде, говорится в твиттере полиции.
По свидетельствам очевидцев, нападавший плотного телосложения, не брит, у него короткие русые волосы.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое