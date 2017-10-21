В МИДе заявили о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном

Россия рассматривает варианты действий при разрыве США ядерной сделки с Ираном, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в МИДе считают требование США пересмотреть сделку невозможным.

«Мы понимаем, что объявления официального, формального о том, что США выходят из соглашения, не было, но суть тех требований, которые были выдвинуты президентом Трампом, очень многое ставят под вопрос», — отметил дипломат.

«Поэтому сейчас время консультаций, анализа, рассмотрения разных опций, чем мы, собственно говоря, и занимаемся», — добавил Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из сделки с Ираном, если иранское правительство дополнительно не обязуется заморозить ракетную программу.