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21 октября 2017, 08:48
Мемория

Мемория. Евгений Шварц

Евгений Львович Шварц
Евгений Львович Шварц

21 (9) октября 1896 года родился драматург Евгений Шварц.

Личное дело

Евгений Львович Шварц (1896 – 1958) родился в Казани в семье студента-медика, но практически все его детство прошло на юге России, в городе Майкопе, где отец Евгения Львовича работал земским врачом. Изначально Лев Шварц получил назначение на работу в подмосковный Дмитров, но вскоре был там арестован за участие в социал-демократическом кружке. После недолгого тюремного заключения он был выслан из города с запретом жить и практиковать в окрестностях столиц, а также в губернских городах. Так семья оказалась в Майкопе.

Приехав в Москву в 1913 году, Шварц поступил на юридический факультет народного университета Шанявского, позднее перешел на юридический факультет Московского университета. Но театр интересовал его куда больше, чем учеба. Осенью 1916 года студента Шварца призвали в армию. В начале гражданской войны Шварц оказался в Екатеринодаре. В 1918 году вступил в Добровольческую армию и участвовал в знаменитом Ледяном походе генерала Корнилова. В боях под Екатеринодаром был сильно контужен, после чего был уволен с военной службы. Евгений Шварц оказался в Ростове-на-Дону, где поступил в Театральную мастерскую режиссера Павла Вейсбрема. Он участвовал в различных постановках, как пьес Пушкина, так и авторов того времени: Хлебникова, Гумилева, Ремизова. Позднее Шварц не рассказывал о службе в белой армии даже близким друзьям, и в его биографиях, изданных в советское время, об этом не упоминается.

В 1921 году вместе с ростовской труппой Евгений Львович приехал в Петроград. Театральная мастерская была преобразована в Литературный театр при Петроградском Союзе поэтов. Просуществовал этот театр недолго, но после его закрытия Шварц так и остался в Петрограде. Некоторое время играл в небольших театрах, работал продавцом в книжном магазине, был секретарем Корнея Чуковского. Быстро стал известен как блестящий рассказчик, импровизатор. Писать он начал лишь в 1923 году. Тогда он решил уехать на лето в Донбасс. Там в газете «Всероссийкая кочегарка», выходившей в городе Бахмут (ныне Артемовск), работал поэт-обэриут Николай Олейников. Там же начал сотрудничать и Шварц, выпускавший литературное приложение к газете – «Забой». После возвращения из Донбасса появилось первое детское произведение Шварца. «Рассказ старой балалайки» вышел в июльском номере детского альманаха «Воробей» за 1924 год. Рассказ одобрил редактор альманаха Самуил Маршак. Уже на следующий год Шварц был постоянным сотрудником детских журналов «Еж» и «Чиж», а первый его рассказ вышел отдельной книжкой. За ним последовали новые книги для детей: «Война Петрушки и Степки-растрепки», «Лагерь», «Шарики» и другие. В 1929 году Ленинградский ТЮЗ ставит первую пьесу Шварца – «Ундервуд». С тех пор Шварц работает много и плодотворно. Он сочиняет повести, рассказы, стихи, пьесы для детей и для взрослых, смешные подписи к рисункам в журналах «Чиж» и «Еж», сатирические обозрения, либретто для балетов, репризы для цирка, кукольные пьесы для театра Сергея Образцова, киносценарии. Среди фильмов, снятых по сценариям Шварца, знаменитая «Золушка», где главные роли исполнили Янина Жеймо, Фаина Раневская и Эраст Гарин, а также фильм режиссера Григория Козинцева «Дон Кихот».

Шварц продолжал работать в блокадном Ленинграде. Николай Акимов писал о тех днях: «Изредка встречаясь с Евгением Львовичем, я замечал в нем эпическое спокойствие духа, сочетавшееся с сильнейшим отощанием, принимавшим угрожающие формы. Однажды я узнал, что, получив предложение эвакуироваться, Шварц отказался. Меня очень встревожило это сообщение, и я предпринял поход на канал Грибоедова (эта формулировка вполне точная!) для личного воздействия на него. Застал я его в том самом, опасном в данном случае спокойствии, в которое в те времена впадали многие. На счастье, наши личные отношения сложились так, что подвергаться нажимам с моей стороны у него вошло уже в привычку. Привычка эта сложилась на почве создания пьес, но в данном случае она очень пригодилась. Сопротивляясь и ворча, обвиняя меня в том, что я хочу нарушить уже выработанный им ритм существования, искренне недовольный моими приставаниями, Шварц все-таки согласился на отъезд. Я был по-настоящему счастлив. Я чувствовал, что одна из самых драгоценных частиц нашего театра сохранится для тех времен, когда снова можно будет работать в полную силу».

Так Евгений Львович попал в город Киров. Там он создал пьесы: «Одна ночь» – о защитниках Ленинграда – и «Далекий край» – об эвакуированных детях. Когда немного позднее в Душанбе был эвакуирован Ленинградский театр Комедии, Шварц приехал туда. После войны им было написано еще несколько пьес, среди которых «Обыкновенное чудо». Умер Евгений Львович Шварц в Ленинграде 15 января 1958 года.

Чем знаменит

 
Евгений Шварц

Наиболее известны пьесы Шварца, созданные для Ленинградского театра комедии, который возглавлял Николай Акимов. Именно Акимов во многом убедил Шварца попробовать свои силы в комедийно-сказочной «взрослой» драматургии. Но путь этих пьес к зрителям оказывался трудным, а порой и очень долгим. В 1934 году был написан «Голый король», но при жизни Евгения Львовича так и не был разрешен к постановке. Пьеса «Тень» была поставлена в Ленинградском театре комедии в 1940 году. Она шла с аншлагами несколько месяцев, но потом цензура все-таки сочла пьесу недопустимой. Первая постановка пьесы «Дракон» в 1944 была закрыта после нескольких спектаклей. Борясь за спектакль в официальных инстанциях, Николай Акимов утверждал, что Дракон в пьесе – это фашизм, Ланцелот – Советский Союз, а бургомистр – Америка, мечтающая Гитлера победить руками СССР и присвоить все лавры себе. Начальство соглашалось, но требовало переделки текста пьесы, чтобы эти аллегории были очевиднее для зрителей. Шварц переделывать пьесу не стал.

В 1949 году Акимов был снят с должности главного режиссера. Вернулся он в свой театр лишь в 1956 году, и вновь на сцене была поставлена пьеса Евгения Шварца – «Обыкновенное чудо». В 1960 появилась вторая постановка пьесы «Тень», а в 1962 – «Дракона». В 1960 году в московском «Современнике» Олег Ефремов и Маргарита Микаэлян впервые поставили пьесы «Голый король». Короля играл Евгений Евстигнеев, первого министра – Игорь Кваша. «Голый король» стал одним из лучших спектаклей театра и много лет пользовался успехом у зрителей.

Пьесы Шварца неоднократно экранизировались. Первый фильм «Обыкновенное чудо» был снят Эрастом Гариным в 1960 году. Но больше всего зрителям запомнился двухсерийный фильм, снятый по этой пьеса Марком Захаровым в 1978. В 1988 году по сценарию Григория Горина и Марка Захарова был снять фильм «Убить дракона» – экранизация пьесы «Дракон». Пьеса «Тень» дважды была экранизирована: в 1971 и 1991 годах. Всего по пьесам Шварца были сняты 11 фильмов и пять мультфильмов.

О чем надо знать

Есть еще одно произведение Евгения Шварца, о котором читатели узнали с большим опозданием. Хотя многим именно оно может показаться самым интересным в его наследии. Это записи, которые много лет Шварц делал для себя. Они включают бытовые зарисовки, дневниковые записи, воспоминания о детстве, портреты современников. «Только не мемуары! Терпеть не могу это слово: мэ-му-ары!» - говорил Шварц Леониду Пантелееву, в результате он стал называть свои записки ироничным словечком «Ме». Часть записей, посвященных друзьям и знакомым Шварца, известна под названием «Телефонная книжка».

Евгений Шварц вел дневники с 1926 года, но, покидая блокадный Ленинград, он не захотел оставлять свои записи на произвол судьбы и уничтожил их. Впрочем, они погибли бы в любом случае, так как в дом Шварца вскоре попала авиабомба. Добравшись до Кирова, он возобновил ведение дневника и занимался этим все последующие годы. С 24 июня 1950 года Шварц каждый вечер заполнял две страницы конторской амбарной книги. «Надо отработать этот урок, который задаю я себе ежедневно на старости лет, чтобы научиться наконец писать в лоб о себе, связно рассказывать о самых обыкновенных вещах... Зачеркивать, переписывать и обрабатывать по условиям, что я поставил сам себе, не разрешается». Последнюю запись Шварц сделал 4 января 1958 года – за 11 дней до смерти. Всего им за 16 лет было заполнено 37 конторских книг большого формата, общим объемом в 160 авторских листов. Существует несколько изданий дневниковой прозы Шварца разной степени полноты.

Прямая речь

Меня Господь благословил идти,

Брести велел, не думая о цели.

Он петь меня благословил в пути,

Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,

Чтоб не нарушить Божье повеленье,

Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,

Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я человек. А даже соловей

Зажмурившись поёт в глуши своей.

«Конечно, никому не возбраняется втайне, в глубине души надеяться, что он недурен собой и что кто-нибудь, может быть, считает его красивым. Но утверждать публично: я — красивый — непристойно. Так и пишущий может в глубине души надеяться, что он писатель. Но говорить вслух: я — писатель нельзя. Вслух можно сказать: я — член Союза писателей, потому что это есть факт, удостоверяемый членским билетом, подписью и печатью. А писатель — слишком высокое слово...»    Евгений Шварц

«В двадцатых годах в этом доме [«Дом искусств»] были размещены писатели всех поколений, приобщившиеся к молодой советской литературе. В нашем коридоре жили М. М. Лозинский, М. М. Зощенко, В. А. Рождественский, М. Л. Слонимский и многие другие. И вот сюда к нам часто заходил желанный гость — молодой Евгений Шварц. Я помню его юношески худым, с глазами светлыми, полными ума и юмора. В первом этаже в большом, холодном и почти пустом зале мы читали и обсуждали наши произведения. Здесь мы экспромтом разыгрывали без всяких репетиций сценки-пародии Шварца на свою же писательскую семью, ее новую, трудную, еще такую неустроенную, но веселую и необыкновенную жизнь. Шварц изумлял нас талантом импровизации, он был неистощимый выдумщик. Живое и тонкое остроумие, насмешливый ум сочетались в нем с добротой, мягкостью, человечностью и завоевывали всеобщую симпатию».    Ольга Форш

5 фактов о Евгении Шварце

  • В детстве родители заметили, что маленький Женя не переносит историй с плохим концом. В результате, когда мальчик отказывался есть котлеты, его мама тут же начинала рассказывать сказку, в которой герои попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут», – говорила она. И сын послушно доедал.
  • В 1915 году студент-юрист Евгений Шварц неоднократно пытался сдать экзамен по римскому праву. О результатах он сообщал родителям в Майкоп телеграммами: «Римское право умирает, но не сдается!».
  • Ольга Форш написала книгу «Сумасшедший корабль» о жизни Дома искусств в Ленинграде в 1920-е годы. Среди ее героев есть Геня Чёрн – прототипом его послужил Евгений Шварц.
  • В 1978 году в Австрии был снят телефильм Die verzauberten Brüder («Заколдованные братья») по пьесе Шварца «Два клена».
  • Актриса Марина Неелова в экранизации пьесы «Тень» 1971 года исполнила роль Аннунциаты, а в фильме 1991 года – роль Юлии Джули.

 

Материалы о Евгении Шварце

Статья о Евгении Шварце в Википедии

«Мы знали Евгения Шварца». Сборник воспоминаний.

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