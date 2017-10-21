Предлагавшие Трампу компромат на Клинтон россияне дали показания в Сенате

Комитет по разведке Сената США смог пообщаться с «несколькими россиянами», которые встречались с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года. Об этом рассказал председатель комитета Ричард Берр, передает CNN.

Всего на той встрече присутствовали восемь человек, четверо из них представляли российскую сторону. Это юрист Наталья Весельницкая, лоббист, основатель Международного евразийского института по экономическим и политическим исследованиям Ринат Ахметшин, вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе и переводчик Анатолий Самочернов.

Берр не сообщил, кто именно из них выступил перед сенаторами.

Трамп-младший встречался с россиянами 9 июня 2016 года — Весельницкая, по его словам, пообещала ему компромат на основного соперника Трампа-старшего — Хиллари Клинтон. Были переданы некие материалы, однако, по заверению Трампа-младшего, никакого компромата они не содержали.

На встрече также присутствовал глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять будущего президента Джаред Кушнер.