Путин на встрече с молодежью рассказал о Косыгине и важности «soft skills»

Президент Владимир Путин принял участие в одной из сессий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прокомментировал презентации проектов, показанные студентами. Он коснулся темы экономической целесообразности стартапов и привел в пример советского премьера Алексея Косыгина.

«Вы помните, в Советском Союзе был такой самолет Ту-144? Был сверхзвуковой самолет и в Европе. Где они теперь? Только в боевой авиации есть сверхзвуковые самолеты, а в гражданской — нет. Почему? Дорого.

Алексей Николаевич Косыгин, у нас был такой премьер-министр правительства Советского Союза, его спросили: "Сколько стоит советский сверхзвуковой гражданский самолет Ту-144?" Знаете, что он ответил? Он ответил: "Об этом знает только один человек — я. Но я никому не скажу". Пока будет такая ситуация, у нас сложно будет внедрять современную технику», — заметил Путин.

Также он отметил, что конкурентные преимущества сегодня «получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что называют soft skills».

Термином soft skills называют личностные качества, которые помогают работать в коллективе.