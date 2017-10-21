Испанское правительство запустило процедуру прямого управления Каталонией

Правительство Испании решило применить статью 155 Конституции страны, введя прямое управление в Каталонии. Об этом сообщил премьер-министр Мариано Рахой, передает 20minutos.

Кабмин обратился в Сенат Испании с просьбой одобрить «начало процесса по освобождению от должностей» главы Каталонии Карлеса Пучдемона и руководителей департаментов регионального правительства.

В случае одобрения Сенатом временное руководство в Каталонии будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом.

Сенат должен провести голосование по этому вопросу 27 октября.

1 октября в Каталонии, несмотря на противодействие (в том числе, силовое) испанских властей, состоялся референдум о независимости. При явке 43% более 90% проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Мадрид не признает результаты этого голосования.